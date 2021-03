’Verdachte weduwe vermoorde Tob Cohen druipt af in rechtbank’

Het Hooggerechtshof heeft daarmee een streep gezet door het verzoek dat door haar advocaat Philip Murgor met veel bombarie was gedaan. Volgens haar raadsman is de rechtbank niet bevoegd om de zaak te behandelen. Hij kondigde dan ook meteen aan hoger beroep aan te tekenen. Hij is van mening dat de rechtszaak ’te kwader trouw’ is ingediend.

Bezwaar maken

Rechter James Makau gaf aan dat W. haar bezwaar had moeten maken bij andere rechtbanken, zoals het strafhof en de rechtbank die gaat over familierecht.

„Als ze het oneens is met beslissingen van die twee rechtbanken, had ze daar bezwaar moeten maken, niet bij het hooggerechtshof”, liet Makau weten volgens Keniaanse media. Hij gaf aan hun uitspraak niet te kunnen overrulen.

Lichaam in opslagtank

De kans dat er geen proces zou komen leek al langere tijd klein, omdat er een grote hoeveelheid bewijs is gevonden en er belastende verklaringen tegen haar zijn afgelegd van medeverdachten.

Het toegetakelde lichaam van de voormalige topman van Philips werd medio september 2019 aangetroffen in de tuin van zijn villa, in een opslagtank. Op dat moment was hij al maanden vermist.

Erfenis

De staat verzette zich vanaf het eerste moment hevig tegen de eis van de weduwe om de aanklacht tegen haar in te trekken. Justitie stelt zich op het standpunt dat de vrouw de gerechtelijke procedure misbruikt.

W. beweert dat ze is aangeklaagd zodat de officier van justitie haar erfenis kan afpakken. De Afrikaanse zegt recht te hebben op zijn nalatenschap, terwijl Tob Cohen haar in zijn testament geen rooie cent nalaat. Volgens W. is dat document vervalst, iets wat familieleden van onze vermoorde landgenoot met klem ontkennen, en wat ook nooit is aangetoond.

„We zijn heel erg blij met deze beslissing en krijgen weer het gevoel dat het recht uiteindelijk zegeviert”, reageert Gabrie van Straaten, de zus van Tob Cohen. Ze was vanuit Kenia opmerkelijk genoeg nog niet ingelicht over de beslissing. „We horen dit nieuws nu van jullie, want niemand heeft ons dit verteld.”