Philips-bestuurder met een liefde voor golf

Tuyt was getrouwd met een kleindochter van Anton Philips en een van de laatste familieleden op een hoge post in het Eindhovense concern.

„Hij was altijd in heel goede gezondheid, tot de laatste vier weken. Daarna ging het snel achteruit en is hij in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen overleden”, laat de familie weten.

Tuyt werd in 1930 geboren op Sumatra. Zijn vader had er een drukkerij en importeerde Heineken, zijn moeder was onderwijzeres. Zijn middelbare schoolopleiding volgde hij op het Haagse VCL, waar hij de eerste van zijn talrijke bestuursfuncties oppikte. Daarna volgde een rechtenstudie in Leiden. Als hockeyer werd hij met Togo landskampioen.

De opgewekte afscheidsgroet in zijn overlijdensbericht neemt niet weg dat Tuyt ook zwarte perioden kende. Zijn eerste vrouw, Toto van Dalsum, met wie hij drie kinderen kreeg, overleed op 33-jarige leeftijd door een ziekte.

In 1968, drie laar later, hertrouwde hij met jkvr. Anneke van Riemsdijk. Zij is een dochter van jhr. Henk van Riemsdijk en Jetty Philips. Van Riemsdijk was van 1971 tot 1977 de laatste Philips-topman uit de familie, als opvolger van Frits Philips.

Tuyt en zijn echtgenote Anneke kregen twee dochters en een zoon. Het sportieve stel deelde een liefde voor golf. Anneke is viervoudig Nederlands kampioen en Tuyt was zeventien jaar voorzitter van de Eindhovensche Golf. Tot een maand voor zijn dood golfde hij daar nog. Ook bij hockeyclub EMHC en Amref Flying Doctors stond Tuyt aan het roer.

Consumentenelektronica

Op 26-jarige leeftijd startte Tuyt zijn carrière bij Philips, dat hem onder meer op posten in Brazilië en Colombia zette. In 1978 werd hij directeur van Philips Nederland en vier jaar later volgde zijn benoeming op de een-na-hoogste functie in het concern: directeur van de divisie Consumentenelektronica, met een omzet van 30 miljard gulden (14 miljard euro). Philips had toen zo’n 400.000 werknemers, nu zijn dat er nog maar 82.000.

In Tuyts laatste jaar bij de divisie werd nog een mooie winst geboekt, maar de opkomst van de lagelonenlanden bedreigde de toekomst van het concern. Jan Timmer, die hem in 1987 opvolgde, zou later een drastische reorganisatie met talrijke ontslagen doorvoeren. In 1990 ging Tuyt met pensioen.

„Bescheiden en beschaafd”, zo schetst oud-Hockeybond-voorzitter Jan Albers de overledene. Voormalig PSV-voorzitter Rob Westerhof (78) maakte Tuyt mee als collega. „Hans was een jurist met een goed gevoel voor sales en marketing. Hij was er altijd op gericht om mensen samen te laten werken”, aldus Westerhof, die ook een woning heeft in Waalre. Daar kwam hij Tuyt wel eens tegen. „Ik zag hem tot voor kort regelmatig op de fiets boodschappen doen.”

Pieter van Erven Dorens