Geldzak gemeenten om overlastgevende asielzoekers aan te pakken

Tien gemeenten hebben zich inmiddels al aangemeld. Het gaat onder andere om Westerwolde, Cranendonck, Oisterwijk en Grave. In deze gemeenten waren veelvuldig incidenten op en rond de asielzoekerscentra (azc’s).

„Deze gemeenten kampten afgelopen tijd regelmatig met overlast en hebben nu samen met het Rijk de handen ineengeslagen”, schrijft JenV. Het gaat volgens het ministerie om een ’relatief kleine groep’ die onder meer betrokken is bij ’winkeldiefstal, vernieling en bedreiging’.

Camera’s

Zo gaat de gemeente Oisterwijk cameratoezicht invoeren bij het azc, met als doel het veiligheidsgevoel van omwonenden te vergroten. Emmen kiest voor de inzet van toezichthouders op het station, waar overlast wordt ervaren van asielzoekers die van of naar het aanmeldcentrum in Ter Apel reizen.

In Ter Apel (gemeente Westerwolde) wordt de aparte pendelbus voor asielzoekers voorlopig doorgezet. Die blijft vooralsnog rijden tot het einde van dit jaar. In Grave, Boxmeer en Nijmegen komen boa’s die fietsendiefstal, zwartrijden en agressie in het openbaar vervoer moeten tegengaan.

Vrije aanpak

„Overlast kun je niet alleen aanpakken met wetten en regels vanuit Den Haag. Het vergt samenwerking tussen heel veel partijen, juist ook lokaal, én de inzet van de juiste maatregelen”, stelt staatssecretaris Broekers-Knol (justitie). „De subsidie geeft gemeenten de vrijheid om zelf te bepalen welke aanpak het beste bij hun problematiek past.”

In totaal was 1 miljoen euro beschikbaar voor de regeling. De tien gemeenten zijn samen goed voor de helft van dat bedrag. Op de rest is door gemeenten geen aanspraak gemaakt.