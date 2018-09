Tegenstanders schaliegas naar Den Haag

De bijeenkomst werd gehouden in een afgeladen zaaltje in het dorpje Lennisheuvel, dicht bij een beoogde boorlocatie in de gemeente Boxtel.

De Boxtelse wethouder Peter van de Wiel denkt dat de komende 1,5 maand beslissend is voor de toekomst van schaliegas in Nederland. „Laat uw geluid nu horen”, zei hij. „Het beslismoment nadert snel. We moeten ervoor zorgen dat de discussie wordt gevoerd vóór de proefboringen beginnen”, meent burgemeester Mark Buijs. „Dit is de tijd om te zeggen dat wij dit niet willen”, aldus organisator van de bijeenkomst Marieke van den Heuvel (Zeg Nee tegen SG).

Milieudefensie noemde de opkomst maandagavond fantastisch. „Boxtel staat bekend als een ferm tegenstander en bondgenoot in de strijd. Het is mogelijk om deze strijd te winnen”, zei campagneleider Geert Ritsema.