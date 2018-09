Greenpeaceschip verlaat Noordelijke Zeeroute

Rusland enterde de Arctic Sunrise maandagochtend om het schip te onderzoeken. Volgens Greenpeace werd toen ook gedreigd met schieten als de kustwacht niet zou worden toegelaten.

De milieuorganisatie protesteerde in de Karische Zee tegen olieboringen en wilde demonstreren bij een onderzoeksschip van staatsoliebedrijf Rosneft. Rusland kondigde daarop een soort zone rondom dat schip af, zodat Greenpeace niet in de buurt kon komen. Eerder had Rusland al een toegangsverbod opgelegd, maar Greenpeace negeerde dat en voer door.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat „het recht van Greenpeace op vreedzame demonstratie buiten kijf staat”. BuZa had er bij Rusland op aangedrongen dat Greenpeace toestemming zou krijgen om op de Karische Zee te varen.

Rosneft gaat in de Karische Zee naar olie boren. Het bedrijf heeft volgens Greenpeace een zeer slechte reputatie als het gaat om lekkages en ongelukken. De Karische Zee is onderdeel van de Noordelijke IJszee.

GroenLinks heeft maandagavond laten weten Kamervragen te stellen over de kwestie. Daarmee roept de partij minister Timmermans en minister Melanie Schultz (Milieu) op om Rusland aan te spreken op de dreigementen tegen het protestschip. „Minister Timmermans en minister Schultz moeten er bij de Russische autoriteiten op aandringen dat het protest tegen de olieboringen gewoon gevoerd mag worden”, stelt fractievoorzitter Bram van Ojik.