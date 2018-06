Schuldenaars opgezocht met scanauto

In het stadhuis zwelt de roep aan om het bedrijf zo snel mogelijk te weren van de straten van de stad. Debtscan, sinds het begin van dit jaar actief in heel Nederland, rijdt in opdracht van deurwaarders en schuldeisers regelmatig door de stad in auto’s met camera’s op het dak. Tijdens de rit scant de apparatuur van Debtscan alle nummerborden van geparkeerde en passerende auto’s. Als op de opnamen een nummerplaat wordt aangetroffen van iemand met schulden, die wordt gezocht door de opdrachtgevers van Debtscan, geeft het bedrijf een seintje. De deurwaarder ontvangt dan een foto van de bewuste auto en de locatie waar de auto staat geparkeerd.

Privacy

Het bedrijf zegt de duizenden nummerborden van auto’s die niet gezocht worden niet te bewaren, maar daar is privacywaakhond Privacy First niet zeker van. „Ik heb daar hele grote twijfels bij”, aldus Vincent Böhre van Privacy First. „Mijn eerste indruk is, dit kan niet. Het is misschien wel een grijs gebied in de wet maar dit voelt echt niet lekker.”

Advocaat Christiaan Alberdingk Thijm, privacyspecialist van kantoor Bureau Brandeis, is stelliger. „Dit is opmerkelijk, door auto’s te scannen verwerkt het bedrijf persoonlijke gegevens en dat is in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vanwege deze privacyproblemen is het rekeningrijden in Nederland ook gestrand.”

Ook hoogleraar Gerrit-Jan Zwenne, verbonden aan de Universiteit Leiden, verbaast zich over de manier waarop Debtscan gegevens verzamelt. „Het bedrijf heeft kennelijk geen enkel besef dat dit op problemen zou kunnen stuiten”, aldus Zwenne. „Het belang van Debtscan is gerechtvaardigd, mensen moeten hun rekening betalen. Maar het belang lijkt mij niet zwaar genoeg om zo’n verregaande inbreuk op de privacy te rechtvaardigen. Je filmt namelijk niet alleen mensen met een schuld, maar iedereen.”

De hoogleraar stelt dat de wet speciaal moet worden aangepast om de politie dit soort gegevens te kunnen laten verzamelen. „Laat staan dat een particuliere partij dit zomaar mag doen.”