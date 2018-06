BrabantWater houdt eigen schaliegasonderzoek

„Nog steeds weten we niet precies wat de mogelijke risico's zijn voor ons drinkwater”, zegt directeur Guïljo van Nuland.

BrabantWater wil bijvoorbeeld nog weten of er op de lange termijn risico is dat boorputten gaan lekken door corrosie of bewegingen in de aarde. Het bedrijf vreest het totale risico van het grote aantal boringen die nodig zijn voor de winning van schaliegas. BrabantWater wil ook meer weten over de effecten op de grondwatertemperatuur.