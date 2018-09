Champagne kan open voor Ronimo na Kickstarter-succes

Al 2.614 mensen hebben gezamenlijk $129.811 (ongeveer €97.000) geïnvesteerd in de uitbreiding Starstorm. Wanneer Ronimo $200.000 of meer weet binnen te halen, kunnen spelers een extra map en meer deuntjes verwachten. Wie liever buiten Kickstarter om doneert, kan binnenkort ook via PayPal geld geven.

Ronimo laat aan De Telegraaf weten superblij te zijn met het behaalde resultaat. ”Zo meteen gaan we hier de champagne opentrekken. Iets meer dan de helft van ons had stiekem wel verwacht dat we het basisdoel uiteindelijk zouden halen, maar niemand had verwacht dat het zo snel zou gaan,” aldus game designer Jasper Koning.

”Die verwachting komt vooral doordat de game al een jaar uit is en al een flinke schare vaste fans heeft verzameld. Dat is tegelijk ook een beetje het probleem van Kickstarter, mensen geven gewoon niet zo snel geld uit aan voor hen onbekende projecten en partijen. Het scheelt misschien ook dat ons doel relatief bescheiden is."