Deze landen staan nu op ’geel’

Van Portugal, veel Griekse eilanden, Finland, Aruba, Curaçao en de Balearen was al bekend dat zij weer op ’geel’ zouden gaan. Daar komen Ierland, Thailand, Rwanda, de Canarische Eilanden en Sint-Maarten bij. Ook blijkt dat het reisadvies voor Portugal ook geldt voor de Azoren en Madeira.

Sint-Eustatius en Saba gaan zelfs op groen

Sint-Eustatius en Saba gaan zelfs op groen, wat betekent dat reizen volledig veilig is. Eerder werd gemeld dat ook IJsland op geel zou gaan, maar dat blijkt niet te kloppen.

Maandenlang stond de hele wereld op oranje, dat betekent dat alleen noodzakelijke reizen waren toegestaan. Snoepreisjes waren dus in de ban. Vooral qua verzekeringen had dat gevolgen. Bovendien moesten reizigers in quarantaine bij terugkomst. Dat geldt nog steeds voor de landen waar het reisadvies niet voor verandert, dus ook voor populaire vakantiebestemmingen als Frankrijk, Kroatië, Italië en Turkije.

Goede richting

Toch noemt het ministerie van Buitenlandse Zaken de verandering een ’stap in de goede richting’. Het benadrukt tegelijk dat een geel reisadvies niet wil zeggen dat reizigers geen risico lopen, en dat een goede voorbereiding essentieel is. Ook raadt het ministerie aan om de site wijsopreis.nl te bekijken voor de laatste informatie en voor het antwoord op de vraag of reizigers vanuit Nederland wel welkom zijn. In Portugal bijvoorbeeld moeten Nederlandse reizigers nog steeds in quarantaine, omdat Nederland wordt gezien als een gebied met hoog risico.

Toen afgelopen week duidelijk werd dat landen op geel zouden gaan, brak een boekingswoede los naar onder meer de Griekse eilanden. Later deze week werd ook massaal geboekt richting Bonaire, omdat dat komende woensdag een veilig reisgebied wordt. Minister Hugo de Jonge vertelde dinsdagavond tijdens de coronapersconferentie dat het in de lijn der verwachting ligt dat steeds meer landen op geel zullen komen te staan, omdat de situatie dankzij vaccinaties snel verbetert.

Oppassen voor plotselinge uitbraak

Anderzijds blijft het op reis oppassen, omdat door plotse uitbraken van het virus het reisadvies ook weer kan veranderen.