Fietser overreden door tractor in Schoorl, slachtoffer in ziekenhuis overleden

Ⓒ Intervisual Studio

SCHOORL - Een fietser is vrijdagmiddag overreden door een tractor op de Wolphert van Brederodeweg in Schoorl. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden, meldt een woordvoerder van de politie.