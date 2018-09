Aanhoudingen na grote vechtpartij

De vechtpartij ontstond rond 01.30 uur op het kamp aan de Bakelsedijk in Helmond. Daarbij werden vermoedelijk slag- en steekwapens gebruikt, aldus een woordvoerder. Zeker één persoon is met steekwonden naar een ziekenhuis gebracht, maar het slachtoffer is niet levensgevaarlijk gewond.

De verdachten zijn een 48-jarige vrouw en een 54-jarige man uit Helmond en een man van 55 uit Gemert. Een deel van het woonwagenkamp werd afgezet voor sporenonderzoek. De politie houdt er rekening mee dat een vechtpartij in een café in Helmond, eerder op de avond, er iets mee te maken heeft en sluit meer aanhoudingen niet uit.