VN-inspecteurs naar 'gifgasgebied' Syrië

De inspecteurs zijn in een konvooi van zes voertuigen vertrokken, begeleid door veiligheidstroepen en een ambulance, aldus de getuige.

De Syrische regering heeft beloofd tijdens het bezoek van de inspecteurs aan het rebellenbolwerk in regio Ghouta een staakt-het-vuren in acht te nemen. Tegenstanders van het regime meldden maandagochtend echter toch beschietingen in het gebied.

Voor veel westerse landen lijkt al bijna vast te staan dat het regime van president Bashar al-Assad zenuwgas heeft gebruikt tegen burgers. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry heeft laten weten dat de VS „weinig twijfel” hebben dat Assad chemische wapens heeft ingezet. Datzelfde geldt voor Groot-Brittannië en Frankrijk.

Volgens regeringsbronnen in Londen heeft ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel zich in een telefoongesprek met de Britse premier David Cameron op die manier uitgelaten.