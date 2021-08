Premium Het beste van De Telegraaf

Doorspeuren naar vermisten waar anderen afhaken Laatste strohalm voor achterblijvers

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Esther van Neerbos en Martijn Verhoef van stichting Signi speuren samen met hun hond Power naar een vermiste man. Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - Ze zijn vaak een laatste strohalm voor wanhopige achterblijvers. Voor familie en vrienden die vurig hopen dat hun vermiste geliefde toch nog leeft, of alles in het werk willen stellen om zijn of haar lichaam terug te vinden en afscheid te nemen. Als werkelijk álle onderzoeksmogelijkheden lijken uitgeput, zijn er altijd nog de vrijwilligers van Signi Zoekhonden. Elk weekend zijn ze – in weer en wind, in binnen- en buitenland – op pad om door te speuren waar anderen afhaken.