Signi Zoekhonden geliefd, maar hun successen ’omstreden’

Binnenland

Grote politiemacht rukt uit voor ’ontvoering’ in Zwolle, blijkt grap voor vrijgezellenfeest

De politie in Zwolle kreeg zaterdagmiddag een melding binnen over een ontvoering. Iemand zou met een zak over het hoofd in een auto zijn geduwd. Meerdere politie-eenheden rukten uit, maar het bleek loos alarm: het was een grap voor een vrijgezellenfeest.