Abortus bijna helemaal verboden in Amerikaanse staat North Dakota

Volgens een mededeling van de Republikeinse gouverneur Doug Burgum gaat het om een „verduidelijking en verfijning” van bestaande wetgeving. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft vorig jaar het federale abortusrecht vernietigd.

De nieuwe wetgeving maakt dat abortus verboden wordt in North Dakota, op enkele uitzonderingen na. Zo kan het wel nog als de zwangerschap ernstige risico’s inhoudt voor de gezondheid van de moeder of in het geval van incest of verkrachting. De onderbreking mag niet meer uitgevoerd worden na zes weken in de zwangerschap. Bij overtredingen, bijvoorbeeld door de moeder of een arts, zijn celstraffen tot vijf jaar mogelijk.