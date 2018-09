Snelwegen worden donker in de Randstad

Het licht blijft wel aan op de drukste momenten en daar waar het nodig is voor de verkeersveiligheid, zoals bij knooppunten, in tunnels en bij scherpe bochten. Op sommige wegen gaan de lampen al om 21 uur uit, op andere gebeurt dat 2 uur later. Het blijft dan donker tot 5 uur de volgende ochtend.

Het uitzetten van de snelwegverlichting in het donker levert Rijkswaterstaat een forse besparing op. Het gaat tot 2020 om een bedrag van 35 miljoen euro, zegt maandag een woordvoerder van de dienst.

Alex Ouwehand, directeur van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, is blij met het initiatief, al vindt hij het jammer dat het puur uit bezuinigingsoverwegingen wordt gedaan. „Maar het bespaart energie, dat is altijd goed, en het donker geeft de natuur de kans om tot rust te komen.” Zijn federatie is mede-organisator van de jaarlijkse Nacht van de Nacht, waarmee aandacht wordt gevraagd voor de gevolgen van lichtvervuiling.

In het oosten van het land en op de Veluwe werd de snelwegverlichting jaren geleden 's nachts al uitgedaan. Afgelopen juni ging het licht langs de A6 in Flevoland al uit, in juli op een deel van de A2 tussen Amstelveen en het knooppunt Deil.