Vonnis in zaak tegen Tilburgse ’IS-vrouw’ uitgesteld

De vrouw was getrouwd met een Belgische IS-strijder die in 2017 om het leven kwam. Met hem kreeg zij twee kinderen. In 2019 keerde H. met haar kinderen via Turkije terug naar Nederland.

Tijdens haar berechting heeft H. gezegd dat zij de gewelddadige ideologie van IS verafschuwt en dat zij destijds niet heeft geweten dat haar man een strijder was. Ze zou naar Syrië zijn afgereisd om weeskinderen te helpen. Volgens het OM heeft de vrouw trouw gezworen aan de kalief en haar strijdende man actief ondersteund.

In december is H. het Nederlanderschap ontnomen en tot ongewenst vreemdeling verklaard. Zij heeft hoger beroep aangetekend tegen deze beslissingen. Als ze dat verliest, zal ze na het uitzitten van een eventuele straf Nederland moeten verlaten. H. beschikt nog over een Marokkaans paspoort. Haar twee jonge kinderen zijn ondergebracht bij een familielid.