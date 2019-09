Berooide vliegtuigmonteur saboteert vluchtsysteem

En dus meende Abdul-Majeed Marouf Ahmed Alani op 17 juli het navigatiesysteem van een vlucht van Miami naar Nassau te moeten uitschakelen. Persoonlijke ongelukken leverde de actie niet op: vanwege de bijbehorende foutmelding besloten de piloten niet op te stijgen. Zouden ze dat wel hebben gedaan, dan zouden zij handmatig hebben moeten vliegen.

De man werd donderdag opgepakt, schrijft de Miami Herald. Alani vertelde autoriteiten dat het niet zijn bedoeling was dat er iemand gewond zou raken. Hij was door de voortslepende onderhandelingen in financiële problemen geraakt en hoopte door de vertraging extra overuren te kunnen maken.