Vorst verdwijnt vanaf weekend, temperaturen in dubbele cijfers

Woensdag verloopt nog volop zonnig bij een temperatuur van 4 graden in het noordwesten tot 6 graden in het zuiden. In de nacht naar donderdag zakt het kwik op veel plaatsen tot iets onder het vriespunt en neemt de bewolking toe. Donderdag is er minder ruimte voor de zon maar blijft het wel droog. „Bij een matige en aan zee soms vrij krachtige zuidenwind voelt het waterkoud aan”, aldus Weeronline.

Ook vrijdag en in het weekend is het rustig en droog winterweer. De temperatuur gaat wel omhoog: ’s nachts vriest het niet meer en zondag overdag kan het zelfs 11 graden worden. Als de zon schijnt kan het daarmee zelfs aangenaam aanvoelen. Volgende week wordt het mogelijk nog wat zachter en kan het kwik op maandag en dinsdag de 13 graden aantikken in het zuiden. Wel neemt de kans op wisselvalligheid geleidelijk toe.