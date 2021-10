Premium Het beste van De Telegraaf

Gewonde in Amsterdam Albert Cuyp gelaten onder schietpartij: ’Er gebeurt zoveel hier’

Een man is zaterdagochtend gewond geraakt bij een schietpartij in Amsterdam. Ⓒ Michel van Bergen

AMSTERDAM - De schietpartij in de Albert Cuypstraat in Amsterdam op de vroege zaterdagochtend doet weinig met de ondernemers en de bezoekers van de populaire markt in de gelijknamige straat, „Het was op het stille gedeelte van de straat.”