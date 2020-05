Kaapstad: container vol drugs uit Nederland onderschept

Kaapstad gezien vanuit de lucht. In de plaatselijke haven werd een container uit Nederland onderschept met een recordhoeveelheid xtc en MDMA. Ⓒ 123RF

Amsterdam/Kaapstad - In de haven van Kaapstad is een container uit Nederland onderschept met een recordhoeveelheid xtc en MDMA ter waarde van een half miljoen euro. De opsporingsdiensten in Zuid-Afrika vermoeden een link met een Nederlandse motorbende. Clubs bouwen er invloed op.