Iran hekelt skeeleraar die geen hoofddoek droeg in Turkije

Skeeleraar Niloufar Mardani, die een prijs won, droeg zwarte kleding met daarop de naam van haar land. Het Iraanse ministerie van Sport zegt dat de outfit niet was goedgekeurd en dat de sportster sinds vorige maand, na ruim tien jaar, geen lid meer is van het nationale rolschaatsteam. Dat bericht het Iraanse persbureau Fars. Mardani deed volgens het ministerie „zonder toestemming” mee aan de race in Istanbul. Ze zou op persoonlijke initiatief hebben deelgenomen.

In Iran vinden al bijna twee maanden protesten tegen de regering plaats naar aanleiding van Mahsa Amini’s dood. De 22-jarige vrouw stierf in detentie nadat ze was opgepakt voor het dragen van een te losse hoofddoek. Mede om die protesten ging in oktober veel aandacht uit naar de Iraanse klimster Elnaz Rekabi, die zonder hoofddoek meedeed aan een wedstrijd in Zuid-Korea. Eenmaal terug in Iran bood ze haar excuses aan en zei ze dat haar hoofddoek per ongeluk eraf was gevallen.