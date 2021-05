’Rico de Chileen’ krijgt 11 jaar cel voor leiden moordorganisatie

Hij werd vrijgesproken van het lidmaatschap van een criminele organisatie die zich toelegde op drugshandel. De rechtbank vond een straf van twaalf jaar op z’n plaats, maar Richard R. kreeg een jaar minder omdat het proces zo lang heeft gelopen. Het Openbaar Ministerie eiste eerder een gevangenisstraf van veertien jaar.

Een belangrijk deel van het bewijs in de zaak is gebaseerd op berichten die versleuteld werden uitgewisseld via zogenoemde Pretty Good Privacy telefoons. Die berichten noemde de rechtbank ,,huiveringwekkend. U bespreekt in korte tijd en op achteloze wijze wie er dood moeten. Ontluisterend en weerzinwekkend.”

Volgens de rechtbank was het motief in alle gevallen geld of wraak. ,,Dat was blijkbaar belangrijker dan een mensenleven. De kennelijke hongerigheid om mensen te doden is schokkend.” Richard R. werkte volgens de rechtbank nauw samen met de criminele organisatie van Ridouan Taghi, die momenteel terechtstaat in het megaproces Marengo.

Richard R. had zelf geen contact met de mannen die de moorden moesten uitvoeren. Daar had hij zijn mensen voor, onder wie de inmiddels tot levenslang veroordeelde Naoufal ’Noffel’ F.

Ook bleef hij buiten beeld op het gebied van witwassen van misdaadgeld. Hij was de spil, zegt de rechtbank, en leefde een luxeleven, maar bleef onzichtbaar. Volgens de rechtbank ging het om een witwasorganisatie van enorme omvang. De exclusieve auto’s, een woning in Spanje, dure horloges en een contant geldbedrag van bijna 12 miljoen euro was afkomstig van misdaad.

,,Witwassen op deze enorme schaal vormt een bedreiging voor de legale economie en tast de integriteit van het financiële en economische verkeer aan.”

Het verweer van advocaat Leon van Kleef dat Rico de Chileen wel degelijk legale inkomsten had uit bedrijfjes in het buitenland en uit ‘underground banking’, verwierp de rechtbank, omdat het niet te verifiëren valt en Rico de Chileen weigerde er vragen over te beantwoorden.

Richard R. werd in deze zaak niet vervolgd voor betrokkenheid bij concrete moorden. Maar met deze uitspraak in de hand zal het Openbaar Ministerie vermoedelijk niet lang meer willen wachten met het starten van een tweede strafzaak. Daar moet Chili wel toestemming voor geven, omdat hij niet is uitgeleverd voor zijn concrete betrokkenheid bij levensdelicten.