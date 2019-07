Opnieuw eend beschoten in Rotterdam-West: ’Triest en zorgwekkend’

Het is al de derde eend in korte tijd die beschoten is met een pijl. De dierenarts verwijderde deze pijl zondag uit een eend. Ⓒ Dierenambulance

ROTTERDAM - Is er een brute dierenmishandelaar actief in Rotterdam-West? Opnieuw is daar een eend aangetroffen die beschoten is met een pijl.