Groei betekent aanpoten voor universiteit

Voor docenten betekent een grotere studentenpopulatie simpelweg harder werken. Ze moeten meer onderwijs geven, maar willen niet inleveren op uren die ze aan wetenschappelijk onderzoek besteden, zegt de woordvoerder. Er is nu nog geen geld om nieuwe docenten aan te trekken, omdat de hoogte van het bedrag dat een opleiding krijgt 2 jaar van tevoren wordt vastgesteld.

De studentengroei heeft ook logistieke consequenties. Door krapte in collegezalen moet de universiteit straks misschien ook 's avonds onderwijs geven. „De oude bibliotheek die zou worden gesloopt wordt nu gebruikt als tentamenzaal”, aldus de zegsman.

Het universiteitsbestuur had een paar jaar geleden al gemikt op groei, maar die is veel hoger uitgevallen dan verwacht. De doelstelling was om in 2015 zo'n 1500 eerstejaars te ontvangen, maar inmiddels hebben zich voor het komend collegejaar al 1600 eerstejaars aangemeld. Mogelijk worden dat er ieder jaar meer.

Ook Wageningen UR moet dit jaar meer studenten onderbrengen. Volgens een woordvoerder gaat dat wel lukken, omdat de universiteit in 2007 een nieuwe campus in gebruik nam. Bovendien opent in september een nieuw onderwijsgebouw zijn deuren, waardoor weer ruimte ontstaat. Omdat in 2009 al bleek dat de universiteit ieder jaar meer aanmeldingen kon verwachten, werd er versneld gebouwd. Als het gaat om het aantrekken van nieuwe docenten, ondervindt Wageningen dezelfde obstakels als de TU Eindhoven.

De vereniging van universiteiten VSNU meldde maandag dat studies op het gebied van natuur, landbouw en techniek dit jaar 20 procent meer aanmeldingen hebben dan vorig jaar. Dat lijkt het resultaat van campagnes van onder meer de overheid om jongeren op te roepen voor een technische studie te kiezen. In de technische sector is namelijk een tekort aan personeel. Mogelijk speelt de crisis ook een rol, omdat studenten kiezen voor een studie met baangarantie.