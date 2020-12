Coronavaccin mogelijk maandag al goedgekeurd

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / HH

AMSTERDAM - Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) wil op 21 december een besluit nemen over de toelating van het eerste coronavaccin in de Europese Unie. Het bureau had tot nog toe 29 december aangehouden als uiterlijke datum voor het zwaarwegende advies over het vaccin van Pfizer en BioNTech. Dat wordt dus al voor de kerst.