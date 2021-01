Autodief schrikt van kind, rijdt terug voor preek moeder en vlucht opnieuw

De ’carjacking’ vond plaats bij een groentewinkel in Beaverton, afgelopen zaterdag. De moeder was uitgestapt, maar liet de motor draaien met haar 4-jarige kind op de achterbank. Ze kocht wat melk en vlees, schrijft The Oregonian.

Volgens The New York Post liep de dief toevallig op dat moment langs, sprong in de auto en reed weg. Al snel spotte hij het kind.

De dader reed terug en besloot de moeder een uitbrander te geven. „Hij gaf de moeder een standje omdat ze haar kind in de auto hield. De man dreigde daarvoor de politie te bellen”, reageert politiewoordvoerder Matt Henderson in regionale media.

Nog steeds voortvluchtig

Na de preek droeg de autodief de moeder op het kind uit het voertuig te halen, om vervolgens weer weg te rijden. De politie is op zoek naar het gestolen voertuig. „We zijn wel blij dat hij het fatsoen had om de kleine terug te brengen.”