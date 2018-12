Vermeende islamisten doodden 44 Nigerianen

De aanslag gebeurde in het dorpje Demba in de provincie Borno. Dat was lange tijd een bolwerk van de islamistische groepering Boko Haram, totdat een militair offensief in mei ervoor zorgde dat veel rebellen zich een tijdlang schuilhielden of de grens met Kameroen overstaken.

Het bloedbad zou maandag al hebben plaatsgevonden, maar door de moeilijk bereikbare ligging van het dorp en doorgesneden telefoonlijnen is het nieuws nu pas naar buiten gebracht.