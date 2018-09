Beslag gelegd op huizen Hans Wiegel

De beschikking is afgegeven op verzoek van obligatiehouders van het fonds Bouw State 5, een van de fondsen van Bouwhuis Vastgoed, en loopt vooruit op een schadeclaim die bijna 11 miljoen euro zou bedragen.

Volgens Quote verwijten de circa 60 obligatiehouders Wiegel als toenmalig bestuurslid onvoldoende toezicht te hebben gehouden op het reilen en zeilen bij Bouw State 5. Hij zou een bancaire volmacht hebben afgegeven aan vastgoedbeheerder Jonald Bouwhuis, zonder toe te zien op daarmee gedane transacties.

Bouwhuis kwam in 2009 in financiële problemen. De obligatiehouders proberen via de claim hun inleg plus achterstallige rente op Wiegel te verhalen. Wiegel zei desgevraagd ,,officieel'' van niets te weten. Hij wilde er ,,om die reden'' ook verder niet op ingaan.