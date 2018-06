Arnhemse disco stopt met drankactie

De Arnhemse gemeenteraad behandelt binnenkort de nieuwe drank- en horecawet, waarvoor gemeenten sinds dit jaar zelf verantwoordelijk zijn. Arnhem wil ondernemers geen beperkingen opleggen op het gebied van prijsacties. ChristenUnie en CDA in die stad zijn daar fel op tegen, omdat zulk beleid drankacties als die van The Level tot gevolg heeft. „Enerzijds maken we van alcoholmatiging onder jongeren een speerpunt, anderzijds laten we ze onbeperkt drinken”, aldus CU-raadslid Addy Plieger.

The Level trekt voornamelijk heel jong uitgaanspubliek. Manager Hu gaf vrijdag volmondig toe dat zijn club deze stappers met de actie nog even binnen wilde halen, voordat alcohol schenken aan jongeren onder 18 jaar volgend jaar verboden wordt. Hij zegt dat een inmiddels gesloten disco in Arnhem ook zo'n aanbieding had. Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP zegt dat het probleem in meer plaatsen speelt. In grote steden als Rotterdam en Utrecht is 'prijsdrinken' ongewenst.

In het Brabantse Vinkel opent een partycentrum tijdens de schoolvakanties een discotheek, die op zondagavond onbeperkt drinken aanbiedt. Deze zaak is pas in de herfstvakantie weer open, maar heeft volgens een woordvoerder nooit met zoveel ophef te maken gehad.

Hulpverleningsinstelling IrisZorg zei vrijdag „totaal niet blij” te zijn met de drankactie. IrisZorg is actief in Gelderland, Overijssel en Flevoland en spreekt juist met gemeenten strenge maatregelen af om drinken onder jongeren te ontmoedigen. Ook in Arnhem lopen projecten op scholen en in het uitgaansgebied.

Volgens manager Hu heeft de gemeente Arnhem hem vrijdag gewaarschuwd dat The Level de vergunning kwijt kon raken. „Onze actie kunnen ze nu niet verbieden, maar ze zeiden wel dat ze heel scherp op ons gingen letten. En dan is een kleinigheidje misschien al genoeg”, aldus de clubbaas.