Russische stormloop op vliegtuigtickets naar het buitenland na Poetins aankondiging

Er is na Poetins aankondiging sprake van een piek in het aantal zoekopdrachten naar vliegtickets, getuige de enorme kosten voor een enkele vlucht vanuit Rusland, net als de zoekopdracht op Google ’Hoe Rusland te verlaten’, zo melden diverse media. Voor een stoel vandaag van Moskou naar Istanboel moet meer dan duizend euro worden neergeteld.

Ook bestemmingen die verder weg liggen vanuit Rusland zijn de laatste uren erg in trek. Volgens de in Rusland geboren en in Duitsland wonende Oost-Europa-expert Sergej Sumlenny betaal je op dit moment voor een enkeltje richting Dubai vandaag maar liefst 1 miljoen roebel (bijna 17.000 euro). Maar het is onduidelijk of zulke vluchtpogingen niet door de autoriteiten bij de grenscontrole worden afgestopt. De Doema, het Russische parlement, verhoogde dinsdag al de straffen voor mensen die niet komen opdagen tijdens een mobilisatie.

Niet welkom

Russen die de afgekondigde mobilisatie proberen te ontlopen, zijn in elk geval niet welkom in Letland. De Letse minister van Buitenlandse Zaken zegt ze niet op te willen vangen. De Baltische staten Estland, Letland en Litouwen laten al bijna geen Russische burgers meer toe. Toeristen en zakenlieden komen die landen niet meer binnen. Ook Finland denkt erover de regels voor reizigers uit Rusland nog verder aan te scherpen. Litouwen heeft de paraatheid van het leger verhoogd bij de grens met Rusland.

Nu de invasie in Oekraïne niet naar wens verloopt schakelt het Kremlin een versnelling hoger. President Poetin kondigde woensdagochtend tijdens zijn speech een ’gedeeltelijke mobilisatie’ aan, waarbij 300.000 reservisten worden opgeroepen voor de inval en bezetting van het land. De president herhaalde dat hij de Donbas, bestaande uit de Oost-Oekraïense regio’s Donetsk en Loehansk, wil „bevrijden.” Rusland probeerde recent ook al gevangenen over te halen om zich in te schrijven voor de gewapende strijd.

Poetin spreekt van een „oorlog met het collectieve Westen” en stelt dat de NAVO Rusland „geen andere keus” heeft gegeven dan tot de gewelddadige inval in Oekraïne over te gaan. Het gaat reeds om het bloedigste conflict in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Na de inval in februari zouden al meer dan vier miljoen burgers Rusland hebben verlaten, meldde de VN eerder.