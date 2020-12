Schokkende aanslag vliegveld Jemen op beeld: zeker 22 doden

Meer dan vijftig mensen raakten gewond, meldden medische bronnen aan de persbureaus. Er waren meerdere explosies en beschietingen. Niemand heeft de aanval nog opgeëist. Onder de doden is een medewerker van het Internationale Rode Kruis. Drie hulpverleners van de organisatie raakten gewond.

De leden van het kabinet onder wie premier Maeen Abdulmalik Saeed en de Saudische ambassadeur in Jemen zijn veilig naar het presidentieel paleis overgebracht. „Wij en de leden van de regering zijn in de tijdelijke hoofdstad Aden en iedereen is veilig”, liet de premier via Twitter weten. „Deze laffe terroristische aanval op het vliegveld van Aden maakt onderdeel uit van de oorlog die gevoerd wordt tegen de staat Jemen en zijn bevolking.”

Het nieuw gevormde kabinet is een coalitie van de regering van de Jemenitische president Abd Rabbo Mansour Hadi met de separatisten uit het zuiden. Ze zijn in een burgeroorlog verwikkeld met de door Iran gesteunde Houthi-rebellen, die het noorden van het land en daarmee hoofdstad Sanaa controleren.

In reactie riep president Hadi, die in ballingschap leeft in Saudi-Arabië, de regering op om haar werk vanuit Aden voort te zetten. „De terroristische daden van de door Iran gesteunde Houthi-milities en hun militante terroristische groeperingen zullen de legitieme regering er niet van weerhouden haar taken in de tijdelijke hoofdstad Aden uit te voeren” zei hij volgens het officiële Jemenitische persbureau SABA.

Het land op het Arabisch schiereiland is een van de armste ter wereld. De burgeroorlog heeft het lijden van de bevolking aanzienlijk vergroot. 24 miljoen mensen, ongeveer 80 procent van de bevolking, zijn afhankelijk van een of andere vorm van humanitaire hulp.

