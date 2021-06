Aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen daalt onder 700

Ook het totaal aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal verder gedaald. Op dit moment liggen er 1065 mensen met Covid-19 op een intensive care of verpleegafdeling. Donderdag waren dat er nog 1098.

Afgelopen 24 uur zijn er veertien nieuwe coronapatiënten bijgekomen op de ic’s. In totaal behandelen de intensive cares nu 377 mensen met Covid-19, het Chinese virus waarvan de oorsprong nog altijd onduidelijk is. Donderdag ging het nog om 394 zieken. Dat betekent dat er meer mensen de intensive cares hebben verlaten of zijn overleden dan dat er nieuwe patiënten bijkwamen.

Daarnaast liggen er ook 554 mensen zonder Covid-19 op de ic’s. Door de leegloop van de ziekenhuizen komt er meer plek voor mensen met andere aandoeningen. De reguliere zorg zal maanden nog houden om weer op schema te komen. Veel zorg en operaties zijn het afgelopen jaar uitgesteld.