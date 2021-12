Bijzonder babygraf gevonden in Italië

Er worden sowieso zelden graven met zoveel overblijfselen uit die periode gevonden. De vondst van zo’n oud babylijkje is helemaal uniek, omdat na duizenden jaren vaak weinig tot niets van overblijft. Het lijkje stamt uit het Mesolithicum, de middensteentijd. Het is een cruciale fase in de geschiedenis van Europa, toen de laatste ijstijd afliep, het klimaat milder werd en men overging op landbouw en veeteelt.

Zorg en eerbied

Uit DNA-onderzoek naar het gebeente blijkt dat het een meisje was dat bij overlijden tussen de 40 en 50 dagen jong was. De baby wordt door de wetenschappers Neve genoemd naar een rivier in de buurt. Ze was met de grootste zorg en eerbied begraven. Het lijkje van het pasgeboren meisje bleek bedekt te zijn met circa zeventig kralen en zeeschelpen, vier kettingen en een klauw van een zeldzame uil.

Er wordt, ook door wetenschappers, vaak gedacht dat in veel culturen geen grote waarde aan pasgeborenen werd gehecht. Dat blijkt in dit geval dus helemaal niet te kloppen.

Waarom het baby’tje zo jong is overleden, kon niet worden vastgesteld.