Antwoord staatssecretaris op asieloverlast: een ’time-out’

De VVD-bewindsvrouw denkt met de afkoelperiode raddraaiers aan te kunnen pakken. „De overlastgever krijgt dan minimale voorzieningen, maar wordt nog wel voorzien van opvang en de belangrijkste levensbehoeften. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaat zorgen dat elk asielzoekerscentrum een time-out plek krijgt”, schrijft Broekers-Knol.

Agressie en geweld

Zo’n time-out kan volgens de staatssecretaris worden opgelegd ’na een incident met grote impact, zoals agressie en geweld tegen COA-medewerkers of andere azc-bewoners’. De overlastgever wordt dan verplaatst naar ’een sobere ruimte’. Bovendien wordt er dan even geen leefgeld uitgekeerd. De raddraaier wordt dan ’in natura ondersteund’, blijkt uit het schrijven, en er kan extra beveiliging worden ingezet.

Na de afkoelperiode kan de overlastgever terug naar het asielzoekerscentrum, tenzij overplaatsing nodig is. Voor asielzoekers die zich stelselmatig misdragen is er een speciale opvanglocatie met een strenger regime. Bovendien wordt het strafrecht ingezet als dat van toepassing is.

Toename asieloverlast

Asieloverlast liep de afgelopen tijd volledig uit de hand. In 2019 werden ruim duizend meer verdenkingen van misdrijven geregistreerd dan het jaar ervoor, een toename van 27 procent. In de meeste gevallen ging het om winkeldiefstal, maar ook zware delicten zoals poging tot moord en verkrachting kwamen vaker voor.

Van alle geregistreerde verdachten komt het overgrote gedeelte uit veilige landen, zoals Algerije en Marokko. Vreemdelingen uit deze landen maken vrijwel geen kans op asiel, maar veroorzaken wel de meeste problemen. In totaal is zo’n zestig procent van de asielzoekers die door de politie in de kraag wordt gegrepen afkomstig uit een veilig land. Ook in asielzoekerscentra gaat het vaker mis. Het aantal incidenten daar is de afgelopen vijf jaar verdubbeld.