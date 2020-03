Boris Johnson test positief op corona

De manier waarop Johnson het bericht begon was typisch Johnsoniaans. ,,Hi Folks”, begint hij. ,,Ik wil jullie op de hoogte brengen van het meest recente nieuws. Ik heb milde symptomen van het coronavirus en moet rust houden.”

Dat laatste advies komt van Chris Whitty, de belangrijkste medische adviseur van de regering. Johnson blijft de regie voeren over de Britse bestrijding van de ziekte. Dat doet de Britse premier vanuit huis. Dat is volgens de premier mogelijk dankzij de „betoverende moderne technologie.”

’Ik heb verhoging’

In een video zegt Johnson dat hij ’verhoging’ heeft, zonder de temperatuur te noemen en dat hij met een aanhoudend hoestje kampt. „Samen gaan we dit verslaan”, besluit hij op Twitter met de hashtag #StayHomeSaveLives.

De Daily Mail vraagt zich af of ook niet andere kabinetsleden of zijn zwangere vriendin Carrie Symonds besmet zijn.

Britse media melden dat ministers die veel met de premier overleggen zichzelf ook in quarantaine zouden moeten plaatsen, met name de ministers van Gezondheid en van Financiën. Bronnen in het ministerie van Financiën hebben laten weten dat minister Rishi Sunak zichzelf niet isoleert.

Johnson heeft de afgelopen weken veel kritiek te verduren gekregen over zijn laconieke aanpak van de crisis. Zo gaf hij zijn eerste officiële reacties in een populair ochtendprogramma op de televisie dat vooral gericht is op entertainment.

Daarna waren de Britten traag met maatregelen als het sluiten van scholen en het afgelasten van grote evenementen. Wat ook veel ergernis wekte was de aankondiging van een beleid dat is gericht op het creëren van een groepsimmuniteit. Dat gebeurde tussen neus en lippen door wat daarna voor heel veel discussie en harde verwijten zorgde.

Opofferen

Zo vond een deel van de bevolking dat Johnson op die manier ouderen opofferde voor de economie. En tenslotte hadden veel Britten het gevoel dat achter de feiten aan werd gehobbeld, zeker gezien de veel strengere maatregelen die in andere landen werden genomen.

De afgelopen dagen is al flink gespeculeerd over wat er zou gebeuren indien Johnson positief zou testen. Die speculaties namen toe nadat Johnson donderdagavond niet aanwezig was bij de dagelijkse persconferentie van de regering. Hij werd vervangen door Michael Gove, de feitelijke vicepremier.

Eerder deze week speculeerden media dat er een machtsstrijd tussen Gove en minister van Gezondheidszorg Matt Hancock zou zijn. Beiden dachten de rol van Johnson, mocht deze ziek worden, te kunnen overnemen. Maar nu blijkt Hancock zelf ook positief te zijn getest.

De geruchten werden de kop ingedrukt en lijken niet relevant nu Johnson het heft zelf in handen houdt. In zijn Twitter-boodschap maakt Johnson duidelijk dat hij blijft communiceren met zijn belangrijkste ministers en medewerkers. ,,Daar hoeft niemand aan te twijfelen”, aldus Johnson.

Kroonprins

Eerder deze week bleek de Britse kroonprins Charles (71) besmet met het coronavirus. Koningin Elizabeth verkeert in goede gezondheid, ondanks dat ze haar zoon onlangs nog zag. De 93-jarige vorstin heeft geen klachten.

De Duitse regeringsleider Angela Merkel zit thuis in quarantaine sinds ze in contact is geweest met een besmette arts. Ze is negatief, blijkt uit twee tests.

Het dodental in Engeland is donderdag met 113 gestegen naar 578. De sterkste stijging sinds het begin.