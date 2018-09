'Oneerlijk dat adoptieouders zich zo moeten bewijzen'

"Een op de tien kinderen krijgt te maken met Jeugdzorg (Tel. 23-8). Waarschijnlijk is dit slechts het topje van de ijsberg. Hoe vaak lezen wij niet dat ouders kinderen in een auto in de brandende zon achterlaten. Hoe vaak worden kinderen de straat op gestuurd omdat pa en ma rust willen hebben. Zo zijn nog vele andere voorbeelden te geven. Iedereen kan en mag kinderen verwekken zonder dat afgevraagd wordt of zij wel capabel zijn om ouder te zijn van hun kinderen. Triester is het gesteld met hen die géén kinderen kunnen krijgen. Zij worden door de molen gehaald, nagegaan wordt of zij wel geschikt zijn als adoptieouder. Ik denk dat deze groep juist haar verantwoordelijkheid kent."

Wim Knaap, Hoorn

Bent u het met de briefschrijver eens? Moeten de eisen aan adoeptieouders versoepeld worden? Of moeten we meer eisen stellen aan alle ouders in Nederland?