Oostenrijk zet Nederland op coronarisicolijst: alleen inreizen na drie vaccinaties en PCR-test

Het besluit is een tegenslag voor Nederlanders die op wintersport wilden gaan. Ze kunnen hun quarantaine weliswaar vroegtijdig beëindigen als ze negatief worden getest, maar dat kan pas na vijf dagen. Wie al een booster heeft gehad en een negatieve PCR-test kan tonen, kan de quarantaine ontlopen. De maatregelen worden volgens Oostenrijkse media komende vrijdag van kracht.

Oostenrijkse media hadden dinsdag al bericht dat de maatregel eraan zat te komen. Dat leidde tot gemor binnen de Oostenrijkse regeringspartij ÖVP. Vakantiegangers blijven naar verwachting weg vanwege de aangescherpte quarantaineregels. Dat is volgens critici een nieuwe klap voor Oostenrijkse ondernemers.

’Tijd winnnen’

Oostenrijk wil zoveel mogelijk tijd winnen in de strijd tegen omicron. Vandaar dat Groot-Brittannië, Denemarken, Noorwegen en dus Nederland op de lijst met landen met een gevaarlijke virusvariant worden gezet. ,,Omicron is daar veelvoorkomend”, aldus Katharina Reich van de corona-unit van de Oostenrijkse autoriteiten.

,,Het is nodig tijd te winnen om de intensive care-afdelingen wat leger te krijgen, voor een nieuwe golf zich aandient”, zegt haar collega Norbert Gerhart. Vandaar dat ook binnenlandse maatregelen worden genomen.

Vreselijk

,,Dus als je je booster hebt gehad én een negatieve test, dan moet je niet in quarantaine. En iets anders is dat de horeca eerder dichtgaat vanaf 27 december. Het is natuurlijk vreselijk, daar kunnen we simpel over zijn. Zeker zo vlak voor de kerst”, aldus Thiebout van den Bergh van het Oostenrijkse Toeristenbureau. Restaurants en dergelijke moeten vanaf 27 december om 22.00 uur sluiten.

,,We zijn de pineut door ons eigen langzame boosterbeleid. Het wrange is dat veel mensen hem gewoon nog niet hebben. Laten we daar nu vol op inzetten”, vervolgt hij met een verwijzing naar de prikcampagne die pas nu een beetje op stoom komt. Woensdag zijn in totaal ongeveer 2 miljoen boosters gezet.

Naar verwachten zouden 1,1 miljoen Nederlanders deze winter op sneeuwvakantie willen in het Alpenland. Van der Bergh verwacht dat velen van hen nu zo snel mogelijk een boosterprik zullen willen om de vakantiepret door te laten gaan. ,,Daar zal een run op komen.”

Extra pijnlijk is dat de skicondities in Oostenrijk op dit moment perfect zijn. Er ligt een dik pak sneeuw. Volgens Weeronline gaan de temperaturen wel wat stijgen, waardoor de vorstgrens wat hoger komt te liggen.