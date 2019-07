Trump: Afghanistan is Harvard voor terroristen

In een interview met de nieuwszender Fox News omschreef Trump het land als een laboratorium voor terroristen. „Ik noem het Harvard voor terroristen”, zei hij. De president liet weten dat hij in gesprekken met de legertop het advies heeft gekregen dat het beter is om de terroristen in Afghanistan te bestrijden dan in het eigen land.

Zelfs als de VS zouden besluiten om de 9000 militairen uit Afghanistan terug te halen, dan zal volgens Trump een sterke inlichtingendienst in het land achterblijven. Het interview met de president was opgenomen in het weekend, voor de aanslag van de Taliban in de Afghaanse hoofdstad Kaboel van afgelopen maandag. Daarbij zijn zeker zes mensen gedood.