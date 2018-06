DNB: slechtere aansluiting arbeidsmarkt

Door de crisis is de werkloosheid in de eurozone sterk gestegen, maar er is tegelijkertijd een relatief grote onvervulde vraag van bedrijven naar arbeidskrachten. Volgens DNB vinden vraag en aanbod elkaar minder goed dan voor de crisis. Deze 'mismatch' kan sectorgebonden zijn, aldus DNB. Bijvoorbeeld als de werkloosheid stijgt in de bouw, terwijl er vacatures zijn in de IT-sector. Ook geografie kan een rol spelen: hoge werkloosheid in het ene gebied, met veel vacatures in een ander gebied.

DNB stelt dat een grote mismatch op de langere termijn kan leiden tot een zwakkere structurele groei en een hogere werkloosheid, omdat mensen die langdurig werkloos zijn hun vaardigheden verliezen en daardoor minder productief worden of in het uiterste geval definitief van de arbeidsmarkt verdwijnen. Volgens DNB zijn daarom hervormingen om bedrijven en werkzoekenden beter bij elkaar te brengen van groot belang. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan omscholing, bevordering van arbeidsmigratie en strikte handhaving van verplichtingen om te zoeken naar een nieuwe baan voor uitkeringsgerechtigden.