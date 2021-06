Binnenland

Komende twee nachten supermaan mogelijk zichtbaar

Woensdag is het volle maan en is het ook een supermaan. Dit betekent dat de maan groter is dan normaal en meer licht weerspiegelt. In andere delen van de wereld is bovendien sprake van een maansverduistering en dit levert een superbloedmaan op. De superbloedmaan is bij ons niet te zien, maar de supe...