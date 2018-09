Tiental grote bosbranden in Portugal

De branden woeden met name in de districten Vila Real in het noorden en Viseu in het midden van het land. In Viseu gingen een huis en een aantal loodsen in vlammen op, maar raakte niemand gewond. Enkele branden braken dinsdag of woensdag al uit en bevinden zich in moeilijk toegankelijk, bergachtig gebied. Twee blusvliegtuigen helpen bij de bestrijding van het vuur en ook Frankrijk heeft beloofd blustoestellen beschikbaar te stellen.

Bosbranden zijn 's zomers niet ongebruikelijk bij extreme droogte in Portugal. Autoriteiten vrezen echter dat enkele branden zijn aangestoken.