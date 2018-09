Rabobank treft voorziening voor Liborschandaal

Wat is het Libor-schandaal ? Klik hier voor een uitleg via tien vragen.

Hoeveel Rabobank verwacht te moeten betalen maakte de bank niet bekend. Ook zegt de bank niet wanneer de schikking naar verwachting zal worden afgerond. Topman Piet Moerland, die volgend jaar met pensioen gaat, heeft steeds gezegd dit jaar de affaire te willen afsluiten.

Rabobank verwacht dat het komt tot een schikking met de autoriteiten die onderzoek doen naar het Liborschandaal. De bank blijft zich echter op het standpunt stellen dat de vorderingen die particulieren en andere instellingen in verschillende collectieve schadevergoedingsprocedures "ongegrond zijn". ,,De Rabobank blijft zich dan ook ten volste verweren tegen deze procudures."

Minder winst

De Rabobank maakte in het eerste halfjaar 14% minder winst dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar bleef de teller hangen op 1.112 miljoen euro, 175 miljoen minder dan vorig jaar. Moeland zegt terug te kijken op een "moeilijk eerste halfjaar van 2013". ,,De Nederlandse economie bleef in recessie en vooruitzichten op herstel blijven mager. Vooral de lange duur van de economische teruggang eist zijn tol. Zo steeg het aantal faillissementen en liep de werkloosheid op. De financiële situatie van onze klanten verbeterde over het algemeen niet. Dit had een negatief effect op ons nettoresultaat."

Rabobank boekte door de recessie 1.106 miljoen euro af op kredieten aan consumenten en bedrijven, ruim boven het langjarig gemiddelde. De bank moest vooral afboeken op kredieten aan klanten in het commercieel vastgoed, de bouwsector,, de glastuinbouw en de binnenvaart. Maar ook extra investeringen in de "virtuele klantbediening" hadden een negatieve invloed op het resultaat. Een meevaller voor de bank was dat de rentemarge steeg.

Vastgoed

De bank leed ook zware verliezen bij de gespecialiseerde vastgoeddivisie . Het resultaat van de Rabo Vastgoedgroep kwam daar uit op een verlies van 198 miljoen euro, 245 miljoen lager dan de bescheiden winst van 47 miljoen in het eerste halfjaar van vorig jaar. Rabobank moest veel afboeken op grondposities en in het financieringsbedrijf.