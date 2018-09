'De Grieken krijgen geen cent meer'

"Griekenland klopt aan voor meer financiële steun. De Heer Dijsselbloem van Financiën zet bij de Nederlanders dit alvast in de week. We zullen in onze portemonnee moeten gaan kijken of er toch in een vergeten hoekje na alle 'bezuinigingen' nog wat muntjes zitten; die kunnen we dan ook inleveren. Of wordt de regering eindelijk wijzer en gaan ze de euro zien voor wat hij is: een mislukt experiment. Weg ermee: terug naar de gulden. En we laten ons niet bang maken door de kosten die dat met zich gaat meebrengen, in de Eurozone blijven is veel duurder."

S.P. Boltjes, Lieshout

Wat gebeurt er met onze economie als we Griekenland niet meer steunen? Is het kiezen tussen twee kwaden? Of is de oplossing heel simpel: terug naar de heilige gulden? Reageer.