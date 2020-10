Groot protest na onthoofding Parijs, burgemeester Marcouch leeft mee

Aanleiding voor de daders was destijds de publicatie van karikaturen van de profeet Mohammed. Paty is vrijdag in een voorstad ten noordwesten van Parijs de keel doorsneden door een 18-jarige islamitische vluchteling van Tsjetsjeense origine. Die bracht Paty volgens Franse media om het leven omdat die de karikaturen in de klas had laten zien. De dader verwierf in maart een verblijfsvergunning voor 10 jaar. Hij werd kort na de moord door de politie doodgeschoten.

Niet alleen in Parijs zijn er bijeenkomsten ter ere van de geschiedenisleraar Paty, maar ook in andere steden. De meeste deelnemers dragen mondkapjes. Het blad Charlie Hebdo had opgeroepen tot de manifestaties. De Franse premier Jean Castex is ook op het Place de la République. De regering heeft aangekondigd woensdag aan het eind van de middag een officiële herdenking on Parijs te houden.

Marcouch

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft via Twitter zijn steun uitgesproken aan de burgemeester van Parijs. „Ik leef mee met u en uw stad. Gewelddadige barbaren die docenten onthoofden voor machtsideologieën en daartoe parasiteren op een religie, dienen wij onschadelijk te maken. Leve de docenten die over hun aarzelingen heenstappen en in onze scholen samen met ouders kinderen grootbrengen tot meer dan werknemers: jonge gewetensvolle burgers die de waarde kennen van onze vrijheid en doen wat vrijheid hoort te doen: levens verbeteren, werken aan de vooruitgang.