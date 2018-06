Politici vechten strijd halfnaakt uit

De populist Frank Stronach zette de toon toen hij naast zijn zwembad in zijn tuin met ontbloot bovenlijf een interview gaf aan enkele Oostenrijkse kranten. Ondanks dat hij met zijn 80 jaar al behoorlijk op leeftijd is, vindt Stronach dat de wereld zijn borstkas best mag zien. ,,Ik hoef me niet te schamen voor mijn lichaam.

Zijn rivaal Heinz-Christian Strache, van de rechtse partij FPÖ, liet ich daarop direct in zwembroek fotograferen en zette het kiekje op Facebook. ,,Topfit voor de verkiezingscampagne!”, zo luidde de begeleidende tekst.

Krantencommentatoren kunnen de actie van de heren wel waarderen, al waarschuwen ze de politici er wel voor de inhoud niet uit het oog te verliezen.