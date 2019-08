Gewonden bij schietpartij na football-wedstrijd

Het Ladd-Peebles stadion in Mobile. Ⓒ Twitter

MOBILE - In een stadion in de Amerikaanse kuststad Mobile in Alabama zijn zeker tien mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Dat melden lokale media op basis van de politiechef. De schoten werden gelost na afloop van een American football-wedstrijd in het Ladd-Peebles Stadium.