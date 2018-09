EU schort wapenleveranties aan Egypte op

Dat maakte EU-buitenlandchef Catherine Ashton woensdag in Brussel bekend na spoedberaad met de Europese ministers van Buitenlandse Zaken over het escalerende geweld in het Noord-Afrikaanse land. Meerdere EU-landen hadden eerder al besloten hun wapenexport stop te zetten. Ook waren hulpprogramma's al bevroren.

Minister Frans Timmermans toonde zich verheugd over het bereikte compromis om geen exportvergunningen meer af te geven voor wapens die gebruikt kunnen worden bij de onderdrukking van de bevolking. Wat betreft de financiële steun, wil de EU de bevolking zo veel mogelijk ontzien.

De unie wil vooral voorkomen dat met Europees geld de huidige regering en de repressie van politieke tegenstanders in de kaart worden gespeeld. „Niemand is voorstander van een handelsembargo of sancties”, aldus Timmermans.