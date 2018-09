Advocate werkte als call-girl

Het hield de gemoederen al een tijdje bezig. Had Reema Bajaj (27) nu wel of niet seks gebruikt als ruilmiddels voor geld, kantoorspullen, dvd's en cadeaubonnen? Veel bloggers die haar lieve aangezicht hadden gezien, geloofde het niet en namen het voor haar op. Het zou een boze cliënt geweest zijn die de zelfstandige strafrechtadvocate in een kwaad daglicht wilde stellen. Bajaj zelf ontkende alles. Ze stuurde in haar auto-reply een bedankje aan iedereen die haar e-mailde, voor het vertrouwen in haar door haar te contacteren. Journalisten ontvingen deze e-mail overigens ook, wanneer ze poogden een antwoord bij haar te vinden op hun vragen.

Borstvergroting

De geruchten werden steeds hardnekkiger. Onderzoek bracht aan het licht dat Bajaja wel erg op zichzelf was tijdens haar studie, en plotseling in haar derde jaar van cupmaat A naar E was gegaan. Ook het ex-vriendje van Bajaj, Eric Ray, deed de wenkbrauwen fronsen. Hij had na zijn relatie met Bajaj een buitenechtelijk vriendinnetje een paar staten verderop, waarvoor hij na 15 maanden Facebookcontact van Illionois naar Utah vloog.Nikita

Uiteindelijk kwam Bajaj tijdens een langlopende tuchtrechtzaak zelf met het verlossende woord. Het klopt. Terwijl ze werkzaam was als advocaat heeft ze meerdere keren betaald met seks. Reema Bajaj had een eigen kantoor en kon zo gratis aan haar spullen komen. Dit klinkt vreemder dan het is, maar is voor Bajaj misschien iets minder bijzonder. Van haar negentiende tot haar tweeëntwintigste was ze werkzaam als call-girl op de website Adult Friend Finder. Haar schuilnaam was Nikita, zo meldt de juridische website Advocatie.nl.

Bajaj kwam tot een afspraak met de raad en belooft minstens drie jaar niet meer te werken als advocaat. Ze bereidt nu een schadeclaimvan 50.000 dollar voor aan hen die haar naaktfoto's hebben verspreid, en haar op deze manier zwart hebben gemaakt.