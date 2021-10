Binnenland

27-jarige aangehouden na vondst dode man in Rotterdamse woning

Een 27-jarige Rotterdammer is dinsdag aangehouden vanwege de dood van een 42-jarige Rotterdammer, van wie het lichaam vorige week dinsdag werd aangetroffen in een woning in een portiekflat aan de Thomas à Kempisstraat in Rotterdam. Eerder werden al drie mannen en een vrouw aangehouden. Het onderzoek...